PSG : Neymar lui fait de la pub, Haaland le remercie

Buteur face au PSG lors du match aller de Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund en mars dernier, Erling Haaland a suscité de nombreuses réactions chez les joueurs parisiens…

Et pour cause, le match retour avait été celui de la revanche pour les coéquipiers de Neymar. Vainqueurs sans contestation au Parc des Princes (2-0), les joueurs de Thomas Tuchel avaient massivement chambré Erling Haaland en se regroupant au centre du terrain afin d’imiter la célébration du Norvégien, lequel a pris l’habitude de méditer après ses buts. « Paris c’est ma ville, pas la vôtre » avait lâché l’attaquant du Borussia Dortmund avant le match retour, un chambrage que les joueurs du PSG n’avaient pas toléré et qui justifiait selon eux cette réponse collective.

Plusieurs semaines plus tard et alors que tous les championnats européens sont à l’arrêt, voilà qu’Erling Haaland refait parler de lui dans l’actualité du PSG. Avec encore une fois une dose d’ironie qui semble définitivement le caractériser. « Vexé par le comportement de Neymar ? Non pas vraiment. Je crois qu'ils m'ont beaucoup aidé à populariser la méditation dans le monde, à montrer à tout le monde que la méditation est quelques choses d'important, donc je suis reconnaissant qu'ils m'aient aidé de cette façon » a lâché dans une interview accordée à ESPN l’attaquant du Borussia Dortmund, qui s’est fait une jolie petite réputation auprès des supporters du PSG en l’espace de seulement quelques semaines. Nul doute que l’ambiance sera volcanique entre Haaland et les supporters de Paris si le Norvégien croise de nouveau la formation de Kylian Mbappé en Ligue des Champions…