PSG : Neymar le simulateur, le Real n'en veut pas et préfère Mbappé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A Paris, personne ne doute que Neymar et Mbappé resteront au PSG cet été. En Espagne, c’est tout le contraire et le débat porte même sur qui du Brésilien ou du Français sera choisi par le Real Madrid pour signer. Jusqu’à sa prise de position dimanche dernier dans les Trophées UNFP, l’ancien monégasque semblait intouchable. Mais désormais, il est l’attaquant à récupérer, peu importe le prix, en lieu et place d’un Neymar qui ne fait plus rêver. Au contraire, ancien sélectionneur de l’Espagne et ex-entraineur du Real Madrid, Vicente Del Bosque fait des cauchemars en pensant à l’ancien barcelonais, qui représente pour lui tout ce qui va mal dans le football, et a clairement failli à son devoir d’exemplarité.

« Si j’étais le Real Madrid... à choisir entre Mbappe et Neymar, je prendrais Mbappe. Il me semble plus sensible. Neymar, ce n’est pas possible. Maintenant, les jeunes plongent et simulent comme Neymar », a déploré Del Bosque sur Radio Marca. Une attaque qui rappelle la polémique qui avait suivi les « performances » de Neymar au mondial 2018 en Russie, où il avait certes été victime de plusieurs fautes, mais en avait rajouté de manière exagérée, faisant la joie des réseaux sociaux et des critiques.