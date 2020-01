PSG : Neymar le fêtard, même le boss du Real n'en veut plus

Dans : PSG.

Resté au Paris Saint-Germain l’été dernier, malgré l'intérêt toujours pressant du FC Barcelone, Neymar a aussi été courtisé par le Real Madrid. Ce qui n’est plus le cas…

L’attaquant de 27 ans aura vécu une drôle d’année 2019. Blessé au pied d’entrée, le Ney a d’abord loupé une nouvelle phase finale de Ligue des Champions avec son club de la capitale. Touché à une cheville, l’Auriverde a ensuite raté le sacre estival de sa Seleçao lors de la Copa América. Puis, il a fait des pieds et des mains pour retourner au Barça lors du précédent mercato, avant de finalement rester au PSG et de briller dans le sprint final. En 2020, Neymar sera peut-être plus tranquille. Ou pas, car il a commencé la nouvelle décennie au coeur d’une tempête médiatique, sachant qu’une vidéo de lui en train de faire la fête sur une plage au Brésil a fait scandale.

La polémique de trop pour le Real Madrid, qui a d’ores et déjà mis le dossier Neymar de côté en vue de l’été prochain, selon Diariogol. « Florentino Pérez le sait, Neymar n'est pas un joueur fiable. Si le Barça garde le Brésilien dans ses priorités, le Real Madrid a choisi de tourner la page », explique le média espagnol, qui précise que l’état physique de Neymar pose également problème au sein de la formation de Zidane. Le PSG aura donc un rival de moins pour son Brésilien. Mais que les supporters franciliens se rassurent, ou pas, le Barça reste bel et bien à l’affût. Car malgré tous les couacs du Ney, le club catalan, sous la pression de Messi et de Suarez, qui ont d’ailleurs recroisé leur ex-coéquipier pendant la trêve, garde son ancien ailier dans le viseur pour le prochain mercato.