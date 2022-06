PSG : Neymar, le dossier qui conditionne l'avenir de Galtier

Dans : PSG.

A moins d’une énorme surprise, Christophe Galtier va devenir dans les jours à venir le prochain entraîneur du PSG.

Christophe Galtier est le grand favori pour devenir le successeur de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. La nomination de l’actuel entraîneur de l’OGC Nice dans la capitale française ne fait plus beaucoup de doutes, Zinedine Zidane ayant refusé le poste afin de se tenir prêt à bondir sur l’Equipe de France en cas de départ de Didier Deschamps à la fin de l’année. La venue de Christophe Galtier au PSG laisse perplexe de nombreux supporters parisiens, lesquels se demandent si le champion de France 2021 avec Lille a le caractère et l’expérience pour se faire respecter auprès des stars du vestiaire quatre étoiles de Paris. A ce niveau-là, Eric Di Meco n’a pas trop d’inquiétudes. En revanche, l’ex-défenseur de l’OM estime que c’est à la direction qatarie du Paris SG de soutenir l’entraîneur en place -Galtier ou un autre- lorsque ce dernier souhaite écarter un joueur, que ce soit Neymar ou un autre.

Di Meco soutient Galtier mais égratigne le Qatar

« Le problème de l'entraîneur du PSG, c'est qu'il manque généralement de soutien de ses supérieurs. Il faut être capable de mettre des noms sur le banc. Même Zizou aurait ce souci. Il doit être soutenu par la hiérarchie. Les Sud-Américains rentrent souvent deux ou trois jours après les autres joueurs aux fêtes de Noël. Normalement, tu dois les sanctionner. Il faut arriver à tenir ce vestiaire et mettre quelques joueurs sur le banc quand ils ne sont pas au niveau de leur notoriété ou de leur salaire. Christophe aura les mêmes problèmes que les autres entraîneurs du PSG". Mettre une tactique, motiver les joueurs, je ne suis pas sûr qu’il fasse plus mal que Tuchel, Emery » a analysé le consultant de RMC, qui croit Christophe Galtier capable de relever la mission qui sera la sienne au PSG à condition d’avoir au-dessus de lui une direction solide qui le soutient dans ses choix, y compris les plus délicats. Forcément, le fait d'être capable d'asseoir son autorité sera déterminant, sinon la situation risque d'être la même que pour ses prédécesseurs, qui ont vu Neymar, Messi et compagnie prendre le dessus sur les techniciens.

Ancien joueur de Christophe Galtier du côté de Saint-Etienne, l’international ivoirien Max-Alain Gradel n’a lui aucun doute sur la future réussite du natif de Marseille au PSG. « Il est très bon dans la gestion des hommes car il est sincère, il pense beaucoup au groupe et sait gérer les ego » analyse l’ex-capitaine des Verts, qui souligne le bon management de Christophe Galtier dans L’Equipe, avant de conclure. « Il sait comment parler à un jeune et à un cadre devant le groupe. Il savait nous donner de la confiance, il prend en considération les petits détails, notamment la famille, il prend des nouvelles ». Alors qu’un accord aurait été trouvé entre le PSG et Nice moyennant 10 millions d’euros pour le transfert de Christophe Galtier, le probable futur entraineur de Paris est actuellement à pied d’œuvre afin de composer le staff technique qui sera le sien au Camp des Loges.

Le staff de Christophe Galtier en ordre de bataille

Thierry Oleksiak, avec lequel il travaille depuis d'été 2015, est devenu son plus fidèle adjoint et sera automatiquement du voyage à Paris. Dans le duo qu’il forme avec Christophe Galtier, Thierry Oleksiak occupe un rôle similaire à celui de Jean-Louis Gasset avec Laurent Blanc à l’époque. Sa présence est indispensable pour Galtier, qui le considère comme un adjoint essentiel d’un point de vue tactique ainsi que pour l’animation des séances d’entraînement. Isidre Ramon Madir, actuel analyste vidéo de Galtier à Nice, passé par Barcelone, Watford et Valence, devrait également suivre Christophe Galtier dans la capitale française. Gianluca Spinelli, qui était devenu la « doublure » de Toni Jimenez au PSG depuis un an et demi au poste d’entraîneur des gardiens, est de son côté pressenti pour retrouver son rôle de n°1 et officier aux côtés de Christophe Galtier et de son staff afin de s’occuper des gardiens. Enfin, le très connu Joao Sacramento, ex-adjoint du technicien marseillais à Lille et qui avait été débauché par José Mourinho lorsque le Special One est arrivé à Tottenham, a de grandes chances de retrouver Galtier au PSG. Le staff du futur entraîneur de Paris prend donc sérieusement forme, bien que rien ne soit encore officiel.