PSG ‍: Neymar la chochotte, ça taille déjà en Angleterre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêt à quitter le Paris Saint-Germain cet été, Neymar pourrait rebondir en Angleterre. Plusieurs pensionnaires de Premier League s’intéressent au Brésilien, à commencer par Manchester United. Mais de l’autre côté de la Manche, la réputation peu flatteuse du milieu offensif suscite quelques doutes.

Pour Neymar, les formations susceptibles de relancer sa carrière ne sont pas si nombreuses. Si l’on excepte l’hypothèse d’un exil, seuls les riches pensionnaires de Premier League semblent en mesure de s’aligner sur ses exigences salariales. Ce n’est pas un hasard si les premières pistes évoquées mènent en Angleterre. On parle effectivement d’un intérêt de Newcastle, Chelsea et surtout de Manchester United. Le journal L’Equipe évoquait même des discussions entamées entre le Paris Saint-Germain et le club mancunien. Ce que le manager des Red Devils Erik ten Hag n’a pas confirmé, ni démenti.

🗣️ "When we have news...we will tell you."



Erik ten Hag not giving anything away on Manchester United's links to signing Neymar 👀🔴 pic.twitter.com/ZXvCLPRUSE — Football Daily (@footballdaily) May 24, 2023

« Dès que j'aurai des nouvelles, je vous le ferai savoir », a simplement répondu le Néerlandais en conférence de presse. Le technicien a-t-il vraiment l’intention de tenter le pari Neymar ? Pour Rene Meulensteen, ancien adjoint de Sir Alex Ferguson, les mauvaises habitudes du Parisien devraient refroidir Manchester United. « Ce ne sont probablement que des rumeurs et des spéculations, tout le monde reste muet à ce sujet, a d’abord réagi le membre du staff de l’Australie pour talkSPORT. J'émets des réserves parce que c'est évidemment un joueur de haut niveau, mais c'est aussi une "prima donna". »

Neymar, un bon plan économique mais...

« Il n'a jamais joué en Premier League. Jouer en Espagne et en France, c'est complètement différent, a prévenu le Néerlandais. Et son meilleur poste est sur le côté gauche alors que vous avez déjà Rashford. On ne sait pas ce qu'on va obtenir de lui sur le terrain. Vous savez que vous obtiendrez des retombées économiques qui plairont évidemment aux propriétaires. Mais il faut se renseigner et c'est pour ça que je pense qu'Erik ten Hag garde ses options. » Officiellement qualifié pour la Ligue des Champions, Manchester United va tenter d’attirer des joueurs de classe mondiale. Reste à savoir si Neymar en fait toujours partie.