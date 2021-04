PSG : Neymar l'incroyable trahison ?

Dans : PSG.

Annoncée comme imminente la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain n'est toujours pas officielle. Un média catalan affirme qu'en fait Pini Zahavi négocie avec le Barça.

Depuis deux mois, les sources sont nombreuses à affirmer que l’annonce de la prolongation de Neymar au PSG est désormais une question de jours. Tout est bouclé, et le communiqué serait même prêt à tomber. Oui mais voilà, les semaines passent, et aucune fumée blanche n’a été vue au-dessus des bureaux du Paris Saint-Germain, Neymar étant toujours lié avec le club de la capitale jusqu’en 2022, mais pas plus. Et si le Brésilien a clairement fait des efforts pour être physiquement au top à l’entame de la fin de saison, on a constaté contre Lille que mentalement il était encore fragile. C’est dans ce climat à la fois incertain et tendu que le quotidien catalan ARA affirme ce dimanche que « Neymar bloque sa prolongation avec le PSG » et que l’hypothèse d’un retour au FC Barcelone est toujours dans l’esprit de la star brésilienne du Paris Saint-Germain. En fait, Neymar aurait compris que Lionel Messi ne quittera finalement pas le Barça, et fermement décidé à jouer avec l’Argentin, il ferait le forcing pour le retrouver sous le maillot du club catalan.

Neymar n'a toujours pas prolongé ?

C’est pour cela que Pini Zahavi, le super agent qui avait fait venir Neymar du Barça au PSG, aurait rencontré Joan Laporta après l’élection de ce dernier au poste de président du FC Barcelone, même s’il s’agissait également d’évoquer le dossier de David Alaba. Alors, histoire de ne pas sceller trop rapidement son avenir à Paris, Neymar refuse toujours de signer la prolongation de contrat proposée par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, se donnant du temps avant de décider. Car c’est une évidence, si Joan Laporta veut reconstituer le duo Messi-Neymar à Barcelone, il lui faudra de l’argent et même beaucoup d’argent, le Paris Saint-Germain n’étant pas du genre à brader sa star, même à un an de la fin de son contrat. Pour Xavi Hernández Navarro, c’est clair, Neymar traîne volontairement les pieds et tant qu’il n’aura pas prolongé au PSG, tout est possible. Deux ans après le fameux mercato 2019, et l'aller-retour à Paris d'une délégation du Barça pour tenter d'arracher un accord pour faire revenir Neymar, le feuilleton pourrait-il se reproduire ?