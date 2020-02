PSG : La révolte de Neymar, L'Equipe présente ses excuses

Dans : PSG.

24 heures après avoir annoncé que Neymar avait refusé de s'entraîner avec le PSG le 13 février, le quotidien L'Equipe admet son erreur et présente ses excuses.

Neymar était bel et bien présent avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain le 13 février dernier au lendemain du carton (1-6) infligé par le club de la capitale à Dijon en Coupe de France. L’Equipe avait provoqué un séisme en affirmant mercredi que la star brésilienne avait refusé de participer à la séance collective prévue ce jour-là au Camp des Loges au prétexte qu’il n’était pas jugé en forme pour jouer et qu’il n’y avait pas de raison de le faire travailler avec le groupe. Cependant, des photos des comptes officiels du PSG et de Neymar avaient rapidement montré que Neymar était là ce fameux 13 février. Mais l’article en question avait évidemment été vu en Espagne, où Mundo Deportivo et Sport ont rapidement estimé que la guerre était totale entre le Brésilien et Leonardo.

Mais ce jeudi, L’Equipe admet qu’il y a bien eu une erreur et le quotidien sportif présente ses excuses à ses lecteurs, tout en continuant à affirmer, mais de manière plus floue, que Neymar avait manqué un entraînement avant le déplacement à Dortmund. « Contrairement à ce que nous avons indiqué, il ne s’agissait pas de la séance du 13 février au lendemain de Dijon-PSG, mais d’une autre qui s’est déroulée peu de temps avant le déplacement parisien à Dortmund. Toutes nos excuses à nos lecteurs », précise le quotidien sportif. Forcément, cela ne va pas calmer les supporters du Paris Saint-Germain, qui sont vent debout contre L’Equipe, certains étant même sidérés que le PSG n'ait pas réagi officiellement à cette histoire.