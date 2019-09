PSG : Neymar l’avoue, Al-Khelaïfi ne l'a pas laissé partir du Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

A tous les niveaux, Neymar a été le grand bonhomme de cette rencontre de reprise, ce samedi face à Strasbourg. Titulaire en meneur de jeu, le Brésilien a eu un peu de mal à faire des différences, mais cela ne l’a pas empêché d’être décisif, avec un but somptueux dans les arrêts de jeu pour offrir la victoire à son équipe. De quoi forcément interpeller des supporters qui ne savaient plus bien s’il fallait siffler ou applaudir leur numéro 10. De son côté, Neymar s’est montré plus bavard après la rencontre, s’expliquant sur le grand dossier de l’été, revenant sur sa volonté de départ, et celle de mettre désormais tout cela derrière lui pour se concentrer sur le terrain. Tout en invitant les supporters du PSG à en faire de même.

« Tout le monde sait que je voulais partir, c'était mon souhait. Pour des raisons personnelles. Je ne vais pas rentrer dans les détails des négociations, mais le président Nasser sait ce qu'il a fait, les autres aussi, la page est tournée, je suis un joueur du PSG et je vais donner le max sur le terrain. Je vais essayer d'être heureux sur le terrain. Je n’ai pas besoin qu'ils scandent mon nom ou qu'ils soient de mon côté. Je veux qu'ils soient avec le PSG. Ils m'ont sifflé pendant tout le match, mais ils ont bien crié BUT quand j'ai marqué. Ils disent que le club est plus grand que n'importe quel joueur donc ils n'ont qu'à oublier ce joueur et pousser l'équipe pendant 90 minutes », a demandé Neymar, qui a tout de même bien vu que les supporters parisiens avaient poussé leur équipe pendant l’ensemble du match.