PSG : Neymar, l'annonce retentissante sur son avenir !

De plus en plus indésirable au PSG, où il est toutefois sous contrat longue durée, Neymar n’envisage pas de partir… pour le moment.

A court terme, Neymar n’envisage pas de quitter le Paris Saint-Germain. Et pour cause, l’international brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale et jouit d’un salaire XXL. De plus, un transfert lors du prochain mercato est quasiment impossible à imaginer en raison de sa blessure à la cheville, qui le rend indisponible jusqu’à la fin de la saison. Le PSG, qui souhaite se délester de ses trentenaires aux gros salaires, va laisser filer Lionel Messi (fin de contrat) mais n’aura pas d’autre choix que de conserver Neymar au moins une saison de plus. A plus long terme en revanche, un départ du Brésilien avant la fin de son contrat en 2027 est envisageable.

L’ancien crack du FC Santos pourrait notamment faire un choix du cœur en revenant dans son club formateur. Jeudi soir, le « Ney » a bercé dans la nostalgie en assistant au match de Copa Sudamericana entre Santos et le club chilien d’Audax Italiano. « C’est trop bon de revenir chez moi. Je me sens chez moi ici, je suis si heureux d’être de retour ici dix ans après. Malheureusement c'était un match nul, je voulais la victoire. Je suis venu ici pour soutenir Santos et recevoir l'affection des fans. C'est le club qui m'a tout donné, qui m'a ouvert des portes à moi et à ma famille, qui m'a révélé au monde. Je suis très heureux et content d'être ici », a confié le Brésilien à la fin du match. A cette occasion, le joueur du PSG a revêtu le maillot du FC Santos et a glissé une phrase non négligeable, relayée par le média Globo Esporte.

Un jour je reviendrai, Neymar enflamme Santos

« Un jour, je reviendrai. Je reviendrai bientôt » a lâché la star du Paris Saint-Germain, dont les mots ont logiquement enflammé les supporters brésiliens. Il faut dire qu’à Santos, le n°30 du PSG n’a pas la même image qu’en France. Dans son club formateur, le natif de Mogi das Cruzes a joué 220 matchs et a inscrit 134 buts. Il y a laissé une trace indélébile et nul doute qu’au Brésil, on se met déjà à rêver de cet improbable retour de Neymar. Ce rêve semble donc réciproque, d'autant plus que le rapprochement s'est déjà concrétisé. Santos a tout récemment annoncé l'arrivée d'un nouveau sponsor maillot en la personne de la marque Blaze, une compagnie de paris en ligne. Ce deal a été rendu possible par la famille de Neymar, qui a oeuvré pour finaliser ce contrat de 8 millions d'euros, une somme loin d'être négligeable et qui prouve l'investissement de l'ancien barcelonais auprès de son premier club. En tout cas, si le PSG cherche un nouveau point de chute pour son meneur de jeu, le club de Sao Paulo ne dirait pas non, même si la contrainte économique rend les choses impossibles.