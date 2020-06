PSG : Neymar l’annonce, il veut devenir une légende de Paris

Dans : PSG.

Prêt à reprendre l’entraînement avec le Paris Saint-Germain, Neymar a hâte de disputer le « Final 8 » de la Ligue des Champions. Peut-être l’occasion pour le Brésilien de marquer l’histoire du club francilien.

Le Paris Saint-Germain n’a aucun souci à se faire pour Neymar. Longtemps critiqué pour son implication, le numéro 10 parisien s’est montré irréprochable pendant la crise sanitaire. Le Brésilien, qui a passé le confinement dans son pays natal, a travaillé sérieusement pour entretenir sa condition physique. Avant de suivre les conseils de ses dirigeants pour revenir plus tôt et ainsi éviter une mise en quarantaine à son retour en France. C’est dire à quel point l’ancien joueur du FC Barcelone ne laisse rien au hasard. Et pour cause, ses objectifs sont clairs : remporter la Ligue des Champions et devenir une légende du PSG.

« Cette période était atypique, mais l’objectif principal était de rester en bonne santé, avec un corps et un esprit stables, a confié le Parisien sur son site officiel. Je suis prêt à revenir et motivé, très concentré sur la Ligue des Champions, bien sûr. Nous avons un groupe solide, nous avons obtenu une qualification historique avec la même intensité et le même dévouement, mais la ferveur du match me manque. Je suis impatient de retrouver le terrain et, si c’est la volonté de Dieu, d'entrer dans l’histoire. » Voilà qui annonce un Neymar surmotivé dès la reprise lundi.