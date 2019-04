PSG : Neymar innocenté dans ce dossier chaud du mercato

Dans : PSG, Mercato.

Toujours éloigné des terrains, Neymar va tenter de se remettre en jambes dans les prochains jours afin d’être apte pour la finale de la Coupe de France face à Rennes à la fin du mois.

L’attaquant parisien se fait plus discret actuellement, concentré sur la fin de sa rééducation et la reprise des entrainements. Son père a en tout cas clarifié une fois de plus son avenir, rappelant que le contrat de son fils avec le PSG était encore long. De quoi mettre un terme à toutes les rumeurs, et bien faire comprendre que la suite de la carrière de Neymar à Paris ne pouvait pas être dépendante de dossiers annexes. C’est ce qu’a tenu à rappeler Isabela Pagliari, journaliste brésilienne très proche du clan Neymar, et pour qui il ne faut pas tout mélanger, notamment en ce qui concerne la prolongation ou non de Daniel Alves.

« Dani Alves regarde actuellement toutes les possibilités. Lui, il veut rester au PSG, mais il veut des garanties sur le projet, car il souhaite gagner des trophées. Il veut aider le PSG à gagner la Ligue des champions. Mais en ce moment, les négociations sont bloquées, car si Paris lui propose une année supplémentaire plus une année en option peut-être que ce n’est pas ce qu’il veut. Lui, il veut signer 2 ans ! Pourquoi ? Il a vraiment en projet de jouer la Coupe du Monde 2022 avec le Brésil au Qatar, c’est un projet réel pour lui. Il attend notamment que Tite l’appelle pour disputer la Copa América même s’il n’a pas été convoqué depuis longtemps. En revanche, je ne crois pas que son avenir à Paris soit lié avec la situation de Neymar », a souligné Isabela Pagliari à Esporte Interativo. Une mise au point nécessaire, mais assez logique, tant les deux hommes s’apprécient en dehors du terrain, mais peuvent connaître chacun une suite de carrière bien différente.