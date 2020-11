PSG : Neymar indispensable, Govou détend les haters

Dans : PSG.

Souvent critiqué pour son individualisme, Neymar a cruellement manqué au PSG sur la pelouse de Leipzig mercredi soir en Ligue des Champions.

Privé de Neymar et de Kylian Mbappé en Allemagne, le Paris Saint-Germain a réalisé 40 premières minutes de très bonne facture. En revanche, les coéquipiers d’Angel Di Maria ont souffert en seconde période. De toute évidence, l’absence des deux stars du PSG s’est cruellement faite ressentir. Sur l’antenne de Canal Plus, Sidney Govou a ainsi rappelé aux détracteurs de Neymar à quel point le n°10 du Paris Saint-Germain était indispensable à l’équipe de Thomas Tuchel. Car bien qu’agaçant, l’ancien attaquant du FC Barcelone parvient à se créer des occasions à lui tout seul, ce qui n’est clairement pas le cas de joueurs tels que Sarabia ou Kean.

« Ils ont quand même fait une bonne première période. Si Di Maria marque son penalty, ça change beaucoup de choses. Je les ai trouvés plutôt à l’aise en première période. Mais moi ce qui me dérange, c’est ce manque d’intensité, ce manque d’envie de jouer vers l’avant. On peut faire des erreurs techniques, ça arrive. Mais quand il ne se passe rien, ça me dérange. Je trouve que les Parisiens ronronnent, ils se font des passes un peu trop tranquilles. Un joueur comme Neymar fait des différences sur ce genre de match. Il est capable de dribbler, de provoquer quelque chose. On peut le critiquer parce qu’il en fait certainement trop de temps en temps. Mais quelque part, il emmène les joueurs avec lui » a souligné l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais et de l’Equipe de France, pour qui il est finalement inutile de critiquer Neymar, dans la mesure où le Brésilien est tout simplement indispensable à Paris…