PSG : Neymar hué par des rageux, il a honte !

Dans : PSG, Ligue 1, SCO.

Samedi, le Paris Saint-Germain a retrouvé le chemin de la victoire à Angers (1-2) après trois échecs de suite en Coupe de France et en Ligue 1.

Un succès qui calme un peu les mauvais esprits autour du club de la capitale, alors que la fin de saison était en train de tourner au cauchemar. Pour ce havre de paix, Thomas Tuchel peut en tout cas remercier Neymar. Puisque l’attaquant de 27 ans a marqué un but (20e) et fait marquer Di Maria (58e). Lors de son dernier match de la saison sous le maillot du PSG, le Brésilien a donc régalé le public du Stade Raymond-Kopa… Ou pas, vu que les supporters angevins ont sifflé la star parisienne à sa sortie du terrain (92e). Un fait que Stéphane Moulin a tenu à critiquer après la rencontre.

« Je l’ai applaudi car je salue son talent. Neymar fait des choses que personne ne peut faire avec le ballon. IL gagne presque le match à lui tout seul. C’était son dernier match de la saison en championnat, on sentait qu’il voulait terminer sur quelque chose de bien. C’est un joueur de classe mondiale, je ne comprends pas pourquoi il est sifflé. C’est un artiste, il faut le protéger. Il montre du spectacle, on paye pour le voir. Ceux qui sifflent sont les mêmes qui ne viendront pas si Neymar n’est pas là », a balancé, en conférence de presse, l’entraîneur du SCO, qui estime donc que le Ney fait plus de bien que de mal à la L1. Le public français devrait en prendre de la graine en vue de la saison prochaine, sachant que l’attaquant du PSG sera suspendu lors des deux dernières journées.