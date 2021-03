PSG : Neymar hésite à prolonger et pense au Barça

Dans : PSG.

Neymar va prolonger au PSG, cela ne fait aucun doute. Mais l’officialisation tarde, et l’Espagne y voit une énorme surprise possible.

Il ne manque que l’officialisation, qui pourrait avoir lieu pendant la trêve internationale puisque Neymar va rester à Paris, mais le Brésilien va rester sur le long terme au PSG. Les sources sont unanimes pour dire que l’ancien prodige de Santos a progressivement craqué pour l’offre parisienne, et va y signer jusqu’en juin 2026. Surtout que le FC Barcelone n’est plus du tout aussi séduisant qu’il ne l’était quand Neymar l’a quitté en 2017. Malgré des débuts difficiles, des blessures cumulées, des performances parfois moins convaincantes, et un style de vie qui ne fait pas l’unanimité, le Brésilien fait parler son talent et a fini par s’adapter au Paris SG. Ses envies de départ sont très lointaines, même si en Espagne, on croit encore à un incroyable retournement de situation.

Messi avec Neymar, au PSG ou au Barça

C’est ce que confie le journaliste José Alvarez, persuadé que Neymar n’est pas si proche que cela de continuer au PSG. « Ce que je peux vous dire, c’est que Neymar freine actuellement pour sa prolongation. L’accord a été trouvé avec le PSG depuis quelques temps déjà, et il n’y a toujours pas d’officialisation. Le joueur calme les choses et prend son temps. Il sait que Lionel Messi est plus proche que jamais de rester au Barça avec les changements. Neymar a envie de jouer avec Messi, et ce rêve peut se réaliser au PSG, mais aussi au Barça », a lancé le journaliste dans l’émission El Chiringuito.

Une information qui montre que le Barça n’a pas perdu espoir dans ce dossier pourtant annoncé comme bouclé, sachant que Neymar a déjà livré pas mal d’indices laissant penser qu’il comptait bien rester au PSG à l’avenir. Mais tant que rien n’est signé ou officialisé, tout est encore possible, et c’est clairement ce dont la presse espagnole profite. Il reste néanmoins une information qui a son importance, à savoir que Lionel Messi envisage de plus en plus de continuer au FC Barcelone en raison de l’élection à la présidence de Joan Laporta, et des efforts qui pourraient être effectuées pour le faire rester.