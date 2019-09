PSG : Neymar, Gueye... Tuchel prend une leçon

Dans : PSG, Ligue 1.

Ces dernières semaines, une équipe-type semble se dégager au Paris Saint-Germain, tout du moins pour les grosses affiches.

En effet, il semble entendu que le milieu de terrain dans les matchs à haute intensité en Ligue des Champions sera composé de Gueye, Marquinhos et Verratti tandis que Mbappé, Neymar et un troisième joueur (Di Maria, Cavani ou Icardi) animeront l’attaque. Sur le papier, cela a de l’allure. Mais dans les colonnes du Parisien, Elie Baup a mis en relief certains problèmes que Thomas Tuchel pourrait rencontrer dans ce système. En insistant notamment sur la possibilité de replacer Neymar dans le cœur du jeu.

« La force de ce milieu est que les rôles sont établis. Marquinhos est installé en sentinelle, un poste qui aurait pu être dévolu à Gueye. Il couvre toutes les prises de risque. Gueye se concentre dans un rôle de harcèlement du porteur de balle, de relayeur. Quant à Verratti, il reste précieux dans les projections et se montre capable de gagner des ballons et d’éliminer des adversaires dans des petites zones. Ces trois-là récupèrent beaucoup de ballons et sont capables de trouver vite les attaquants. Dans un milieu à trois, il faut que certains se projettent pour amener le surnombre. Il manque peut-être des frappes de loin, ce qui amènerait plus de variantes. Un coach doit avoir plusieurs schémas en tête. Face à une équipe plus attentiste, vous pouvez passer en 4-2-3-1 avec Neymar en 10 par exemple » a commenté le consultant de beIN SPORTS, qui observera avec attention les éventuels changements tactiques de Thomas Tuchel à l’avenir.