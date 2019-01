PSG : Neymar frontalement accusé de plomber le projet du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Comme la saison dernière, Neymar ne sera pas en mesure de défendre les couleurs du Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions. En effet, le Brésilien est blessé au pied et sera forfait pour le match contre Manchester United, le 12 février prochain. Une blessure qui pousse Geoffroy Garétier à sérieusement remettre en cause les bénéfices de l’arrivée de Neymar pour le club de la capitale française. Entre problèmes financiers, soucis récurrents avec le fair-play financier et difficultés pour renforcer l’effectif ces derniers mois, Paris n’aurait-il pas été le grand perdant de l’arrivée de sa propre star ? C’est l’avis surprenant défendu par le consultant de Canal Plus.

« Je me demande honnêtement si Neymar n’est pas trop grand pour le Paris Saint-Germain. Depuis qu’il est là, il y a eu de grosses perturbations financières, des problèmes avec le fair-play financier, des perturbations sociales au sein de l’effectif… Et puis il a fallu attendre le 29 janvier pour avoir un numéro 6 au PSG ! Pour faire venir Neymar, on a en plus été contraint de faire entrer dans la bergerie PSG des loups dont ont ignore pour qui ils travaillent… Et au bout du compte, Paris n’est pas plus avancé ! C’est à se demander si le club n’aurait pas mieux fait de bâtir son projet avec le seul Mbappé, et les très bons joueurs autour, plutôt que de faire venir Neymar. Je sais que je vais être mal compris en disant ça, mais la venue de Neymar a posé autant de problèmes que de solutions au PSG » a-t-il confié. A n’en pas douter, le chroniqueur du Late Football Club ne fera pas l’unanimité avec cette prise de position. Le débat est lancé…