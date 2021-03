PSG : Neymar forfait (aussi) contre Barcelone

Dans : PSG.

Après Moise Kean, positif au Covid19, et donc officiellement forfait contre le Barça, c'est Neymar qui ratera lui aussi le match retour de Ligue des champions au Parc des Princes.

Mauricio Pochettino n’aura pas vraiment l’embarras du choix mercredi prochain lorsqu’il lui faudra composer sa ligne offensive pour le très attendu match retour des 8es de finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. En effet, ce mercredi, l’entraîneur du PSG a appris que Moise Kean, excellent et buteur au Camp Nou, avait subi un test positif au Covid19, ce qui implique que l’attaquant italien va devoir se mettre à l’isolement pour dix jours dans le respect des textes législatifs en vigueur en France. Le joueur prêté par Everton ne pourra donc pas jouer face au Barça, mais il ne sera pas le seul. Car Le Parisien annonce que Neymar est passé du statut de « incertain » à « forfait ». Blessé depuis trois semaines, suite au match de Coupe de France face à Caen, le joueur brésilien ne sera pas remis pour cette rencontre face à son ancien club.

Même si Neymar avait fait de ces retrouvailles avec le FC Barcelone un des rendez-vous les plus attendus de sa carrière, le staff médical n’a pas réussi à provoquer le miracle qu’aurait été son retour pour le match retour. « Neymar, lui, n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. Cela devrait être le cas en cette fin de semaine ou au début de la suivante, si la prudence est de mise. En vertu de ce planning, il est inimaginable d'envisager le voir contre son ancienne formation, même installé sur le banc. Le Brésilien possède davantage de chances d'intégrer la feuille de match lors de la réception de Nantes en championnat le 14 mars », annonce Dominique Sévérac. Heureusement pour Mauricio Pochettino et le PSG, Angel Di Maria pourra jouer le week-end prochain en Coupe de France, et il aura donc 90 minutes dans les jambes avant une très probablement titularisation avec le Paris Saint-Germain face au Barça.