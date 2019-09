PSG : Neymar feinte tout le monde à Barcelone, c'était prévu

Dans : PSG, Liga, Foot Europeen.

Arrivé jeudi en fin de journée à Barcelone dans le but de rencontrer directement les dirigeants du Barça pour régler un contentieux qui se monte à plusieurs dizaines de millions d’euros, Neymar n’est finalement… pas venu au rendez-vous.

L’attaquant parisien a bien passé la nuit dans la cité catalane, dinant même avec des amis, ce qu’il a tôt fait de partager sur les réseaux sociaux. Mais ce vendredi matin, au moment où le rendez-vous de conciliation fixée par la justice espagnole était donné, nul trace du numéro 10 du PSG, au grand désespoir des nombreux photographes et chaines de télé. Ce dernier est en effet reparti pour Paris avant le rendez-vous, laissant son père et ses conseillers se débrouiller avec les discussions économiques.

Un aller-retour en quelques heures qui interpelle, même si le joueur brésilien fait ce qu’il veut de sa vie privée, et a tout de même pu croiser le président du Barça jeudi en fin d’après-midi. Et ce retour rapide lui permet de revenir à temps pour l’entrainement de ce vendredi après-midi au Camp des Loges. Pendant ce temps, la conciliation entre les deux camps semble être partie sur de bonnes bases, puisqu’une nouvelle réunion a été fixée, et que l’audience devant le juge prévue ce vendredi dans l’après-midi a été reportée. Un accord pourrait permettre d’éviter un procès, ce qui semble être la direction prise par les deux camps, qui ne veulent pas se fâcher, même si de très grosses sommes sont en jeu.