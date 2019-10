PSG : Neymar fait une promesse d'enfer à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille du match amical qui opposer le Brésil au Sénégal dans le stade national de Singapour, Neymar Jr n’a évidemment pas échappé à une question sur sa situation actuelle au Paris Saint-Germain. Très franc, la star brésilienne du PSG a reconnu que son désir premier lors du dernier mercato était de quitter le club de la capitale, mais il a également prévenu que désormais cet épisode était oublié et qu’il n’allait pas traîner les pieds. Neymar s’est engagé à tout donner avec le Paris SG et ne veut pas qu’on puisse croire qu’il est juste là en attendant de partir lors du prochain marché des transferts.

Et l’attaquant du PSG de se confier. « Tout le monde sait ce qui s'est passé pendant le mercato et mon désir de partir. Aujourd'hui, je suis heureux et à l'aise dans le club aussi. La saison a très bien commencé pour moi. Je vais défendre le PSG bec et ongles. Je donnerai à 100 % pour que ce soit un succès. Ce fut un long été pour moi. Je savais que je devais me préparer, dans toutes les circonstances, pour une belle saison. Dieu merci, ça a bien commencé à Paris et j'espère que ça restera ainsi », explique Neymar, qui tient à corriger l’image qu’il a donnée, à savoir celle d’un enfant gâté à qui on ne doit rien refuser. L'opération reconquête continue.