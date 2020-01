PSG : Neymar fait une promesse à Tuchel pour le bien de Paris

Dans : PSG.

Depuis le mois de décembre, le Paris Saint-Germain enchaîne les gros matchs et les cartons en attaque avec un système en 4-4-2 qui fait le bonheur de Neymar ou encore de Mbappé.

Après le match nul face au Real Madrid en Ligue des Champions, Thomas Tuchel affirmait pourtant devant la presse qu’il était « impossible » d’aligner les 4 fantastiques en même temps. L’Allemand a revu son jugement, à la suite d’une réunion avec ses joueurs offensifs, rapporte L’Equipe en cette fin de semaine. Le média affirme que durant cet entretien, Neymar a notamment fait une promesse à l’ancien coach du Borussia Dortmund au sujet de son implication défensive.

« La réunion n’a pas eu lieu juste après le Real Madrid (26 novembre, ndlr), mais à la suite du succès en trompe-l’œil à Montpellier le 7 décembre » précise le quotidien en préambule, avant de raconter les dessous de cette réunion au sommet. « Dans la conversation, Tuchel leur demande quel serait leur système préféré. Les joueurs répondent qu’ils veulent un schéma offensif. L’Allemand leur dit alors qu’il n’a rien contre l’idée de les aligner ensemble dans un 4-4-2, mais à condition qu’ils fassent les efforts les uns pour les autres et des courses de repli, afin d’aider milieux et défenseurs. Neymar lâche en substance ‘OK, on fera les efforts’ ». Pour l’heure, Neymar tient sa promesse. Espérons pour le PSG que le constat soit toujours valable dans quelques semaines…