PSG : Neymar fait prolonger Alves, Paris ne mérite pas Meunier

Dans : PSG, Mercato.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Daniel Alves (35 ans) devrait prolonger dans les prochaines semaines.

Les deux parties sont annoncées très proches d’un accord pour un bail d’une année, plus une deuxième en option. Une récompense pas forcément méritée pour le latéral droit ou milieu de terrain qui n’a pas vraiment brillé depuis son arrivée à l’été 2017. Du coup, de nombreux observateurs comme Dominique Grimault accusent le club francilien de prolonger le Brésilien non pas pour ses performances, mais plutôt afin de satisfaire son ami Neymar.

« En prolongeant Alves, on fait en sorte de mettre Neymar dans les meilleures conditions et de le rassurer. On le prolonge parce que c'est son pote, a dénoncé le journaliste sur le plateau de la chaîne L’Equipe. Ils veulent faire pareil avec Thiago Silva et Marquinhos. Je trouve ça totalement aberrant. Cela n'a ni queue ni tête. » Résultat, le PSG semble pousser Thomas Meunier vers la sortie.

Meunier a tout compris

Lié à Paris jusqu’en 2020, le Belge s’attend à un transfert cet été. Sans doute un mal pour un bien selon notre confrère. « Peut-être que Meunier est lui trop intelligent pour rester, a-t-il réagi. Je félicite le club qui va recruter un joueur comme lui, qui est un bon gars, même s'il n'est pas le meilleur défenseur du monde. » Rappelons que l’ancien joueur de Bruges serait notamment convoité par Manchester United.