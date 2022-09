PSG : Neymar fait la paix avec le Parc de Princes

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Etincelant depuis le début de la saison, Neymar fait le bonheur du Paris Saint-Germain et de ses supporters. L’époque où le Parc des Princes le sifflait semble déjà oubliée.

Sur sa lancée, Neymar a encore brillé face à la Juventus Turin (2-1) mardi en Ligue des Champions. Sa magnifique passe décisive pour Kylian Mbappé et son implication défensive ont bonifié une nouvelle performance de haut niveau. « Je suis en bonne forme physiquement et je suis heureux, a expliqué le Brésilien à DAZN. Nous avons bien débuté la saison en gagnant un trophée, et j'ai marqué des buts et fait des passes décisives. Je ne pense pas que cela puisse être mieux. »

Hormis sa préparation physique, Neymar peut s’appuyer sur les méthodes de l’entraîneur Christophe Galtier qui ont beaucoup apporté au Paris Saint-Germain. « Il n'a pas changé mon rôle. C'est le même qu'avant, avec tous les coachs que j'ai pu avoir, a reconnu l’ancien Barcelonais. C'est un entraîneur que nous apprenons tous peu à peu à connaître. Il nous a déjà tellement montré comment il aime travailler, ce qu'il aime faire pour l'équipe, ça se passe vraiment bien. » Le Français a également permis au numéro 10 de retrouver une belle complicité avec son ami Lionel Messi.

« J’ai connu Leo pendant un long moment. J’ai pu l’aider sur le terrain et à l’entraînement en lui parlant. C’est difficile de faire un tel changement parce qu’il a été à Barcelone pendant plusieurs années, et maintenant tout a changé pour lui et sa famille, a défendu Neymar. C’est dur, mais je pense qu’il devient meilleur maintenant, et qu’il se sent chez lui. Je veux qu’il s’éclate, et je veux qu’on s’éclate ensemble. Nous savons que nous avons beaucoup de choses et de difficultés devant nous, mais je suis sûr que nous pouvons les surmonter. »

Neymar flatte le Parc

Leur entente retrouvée, ce sont tous les supporters du Paris Saint-Germain qui profitent de leurs échanges avec Kylian Mbappé. L’époque où Neymar était sifflé par le Parc des Princes la saison dernière semble oubliée. Comme le confirme le message envoyé par l’international auriverde. « Mon stade préféré en Ligue des Champions ? J’ai joué dans tellement de stades... Mais le Parc des Princes, quand il est plein et que les supporters sont derrière nous, c’est très difficile de nous battre », a encensé le Parisien, que plus personne ne considère comme un indésirable à Paris.