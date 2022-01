PSG : Neymar face au Real, l'annonce décisive

Dans : PSG.

Le PSG n’aura probablement pas sa Dream Team à 100 % pour le match le plus important de la saison, le 15 février prochain contre le Real Madrid.

Pour le moment, le Paris SG doit faire sans Lionel Messi, qui met un peu plus de temps que prévu à revenir de sa contamination au Covid. L’Argentin devrait toutefois bientôt revenir, comme il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux cette semaine. L’inquiétude est en revanche plus grande pour Neymar. Touché depuis fin novembre à Saint-Etienne, le Brésilien devrait être absent 6 à 8 semaines. Ce sera forcément la fourchette haute, puisque l’ancien barcelonais s’entraine encore en salle pour au moins 10 jours, et devrait reprendre l’entrainement collectif dans la dernière semaine de janvier. En attendant, Neymar met les bouchés doubles en salle mais aussi chez lui, où il se rajoute une séance plusieurs soirs par semaine.

Objectif Lille-PSG pour Neymar

Résultat, si tout va pour le mieux, il peut espérer faire partie du groupe du PSG pour le match face à Nice en Coupe de France le 31 janvier. Mais RMC l’annonce, le véritable objectif, le plus raisonnable, est un retour à la compétition pour le 6 février et le match choc face à Lille. Voilà qui sera un très bon test face au champion de France, surtout que le match face au Real Madrid arrivera ensuite très rapidement, le 15 février. Un timing qui permettra au moins à Neymar d’avoir quelques minutes sous le maillot du PSG avant le choc de Ligue des Champions, même s’il sera très difficile d’imaginer un « Ney » au top de ses possibilités physiques avec aussi peu de temps de jeu en près de trois mois.