PSG : Neymar exemplaire, Galtier pardonne à Messi et Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la victoire contre le Maccabi Haïfa (1-3) mercredi en Ligue des Champions, certains joueurs du Paris Saint-Germain ont parfois manqué d’implication. Cela n’a pas échappé au coach Christophe Galtier qui s’est expliqué.

Encensée en début de saison pour son travail sans ballon, la MNM commence à retomber dans ses travers. C'était par moments évident lors du match de Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa mercredi. Si Neymar tentait de revenir pour aider les milieux Marco Verratti et Vitinha, Lionel Messi et Kylian Mbappé semblaient moins concernés par le repli défensif. L’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a donc été interrogé sur les consignes données aux attaquants. L’occasion pour lui de féliciter le Brésilien.

Neymar le plus impliqué

« Ils ont tous les trois un très grand vécu du haut niveau, a répondu le coach parisien. Ils ont cette capacité en cours de match de prendre des décisions sur le terrain. Mais très souvent, notamment à la mi-temps ou dans la préparation des matchs, évidemment que je demande aux trois un investissement. Sur les trois, on s’aperçoit rapidement que Ney est celui qui a le meilleur repli défensif. Il a cette volonté d'être parfois dans ce milieu à trois, avec les deux autres. Pour être plus précis, Ney est celui qui donne le meilleur équilibre parce qu’il a ces caractéristiques. »

C.Galtier « H.Elitike est un joueur très fort qui montre de très belles choses à l’entraînement. Évidemment il a des fourmis dans les jambes ! Je lui ai dis qu’une bonne période pour lui allait arriver et très rapidement » #OLPSG @RTLFoot pic.twitter.com/GUG0Wzpcf3 — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) September 17, 2022

« Kylian maintient une grosse pression sur la défense adverse, a expliqué Christophe Galtier. Quand vous êtes défenseur et que vous avez Kylian qui rôde… C’est un point de fixation important. On l’a vu face à Haïfa. S’il réussit ses face-à-face avec le gardien, le match peut changer totalement de physionomie. Quant à Léo, il a un registre différent lui aussi. C’est un joueur qui est toujours très bien placé pour recevoir le ballon. Quand on est en difficulté et qu’on donne le ballon à Léo, il est très rarement perdu. Et il déclenche très rapidement une attaque après. » Autrement dit, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont autorisés à moins défendre.