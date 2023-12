PSG ‍: Neymar et Verratti éjectés, un ordre de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique est intransigeant avec l’hygiène de vie de ses joueurs et c’est principalement pour cette raison que l’entraîneur du PSG a validé sans regret les départs de Neymar et de Verratti lors du mercato estival.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a provoqué une véritable révolution au sein de son effectif. Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti ont quitté le club et ont laissé leur place à des joueurs moins « stars » tels que Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé ou encore Manuel Ugarte. Sur le plan financier, le club de la capitale a économisé de gros salaires mais ce n’est pas cet aspect qui a principalement motivé le PSG à se séparer de ses gros noms. A en croire une enquête de L’Equipe, c’est avant tout Luis Enrique qui a décidé de se séparer de plusieurs joueurs tels que Marco Verratti ou encore Neymar. Il faut dire qu’en recrutant l’ex-sélectionneur de l’Espagne, le Paris Saint-Germain s’est attaché les services d’un technicien hors pair… mais pas seulement.

Depuis son arrivée au Club, Luis Enrique utilise un micro à chaque entraînement. 🎙️



Notre entraîneur nous explique pourquoi ! pic.twitter.com/O50stvb0KE — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2023

En effet, le PSG s’est également offert un entraîneur extrêmement pointilleux sur la forme des joueurs et sur leur sérieux en dehors des terrains. Le quotidien national explique ainsi que dès son arrivée, Luis Enrique a fait envoyer un auxiliaire dont la mission est de faire le tour des établissements nocturnes de la ville ainsi que de faire une veille sur les réseaux sociaux afin de vérifier le sérieux des joueurs. Luis Enrique est intransigeant… ou presque. Il sait par exemple que l’un de ses titulaires importants a pris pour habitude de faire des soirées, mais l’ancien coach du Barça ferme les yeux, tant que le joueur en question reste performant avec des données physiques satisfaisantes.

Luis Enrique, un modèle d'exigence au PSG

En revanche, le coach du PSG a été sans concession avec Neymar ou encore Marco Verratti. Après s’être renseigné sur le sérieux de ces deux joueurs, l’entraîneur parisien a validé leur départ avec l’autorisation de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos. Preuve que pour signer au PSG désormais, il faut être un excellent footballeur mais aussi un homme sérieux dans la vie avec une véritable conscience professionnelle. Une exigence de retour pour le plus grand plaisir des supporters, d’autant que Luis Enrique s’impose à lui-même cette exigence et ce professionnalisme en s’accordant très peu de sortie dans son cercle privé depuis sa venue à Paris.