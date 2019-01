PSG : Neymar et Thiago Silva font une bonne surprise à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme c'est souvent le cas depuis que le Paris Saint-Germain compte plusieurs joueurs sud-américains dans son effectif, ces derniers ont eu droit à quelques jours supplémentaires de repos alors que le reste du groupe reprend l'entraînement ce vendredi à 48h du déplacement à Lorient en Coupe de France pour y défier Pontivy. On sait que dans le passé, certains joueurs ont été mis à l'amende pour des retours tardifs, on se souvient notamment du retard XXL d'Edinson Cavani et de Javier Pastore l'an dernier.

Mais, alors qu'ils n'étaient attendus qu'en début de semaine prochaine à Paris, deux stars brésiliennes du PSG n'ont pas profité de ce cadeau fait par Thomas Tuchel. Contre toute attente, Neymar et Thiago Silva sont en effet déjà rentrés dans la capitale, et il se chuchote même qu'ils pourraient être présents ce vendredi au Camp des Loges. Un retour qui serait évidemment un sacré signal envoyé à tout le monde, d'autant que Neymar et Thiago Silva ont été dispensés du déplacement en Coupe de France. De là à voir les deux joueurs être dans le groupe de Thomas Tuchel contre Pontivy...