PSG : Neymar et Messi ne digèrent pas, la colère froide

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi et Neymar réalisent un superbe début de saison au PSG. L'Argentin est le meilleur passeur de Ligue 1 tandis que le Brésilien est le meilleur buteur. Le ciel est revenu au beau fixe sur le Parc des Princes à un détail près, la relation entre les deux stars et le public parisien.

PSG-Bordeaux ou la plus triste victoire parisienne la saison passée. Non pas dans le contenu puisque les Parisiens s'étaient baladés 3-0 face à la future lanterne rouge de Ligue 1. C'est plutôt l'ambiance qui laissait à désirer ce jour-là. La rencontre avait lieu quatre jours après la débâcle du PSG à Madrid et l'élimination face au Real Madrid 3-1. Les stars parisiennes et notamment le duo Lionel Messi-Neymar n'avaient pas été à la hauteur des attentes. Les deux anciens du Barça avaient reçu un accueil glacial avec sifflets et même insultes à la clé.

Pour Messi et Neymar, rien n'est pardonné

Six mois plus tard, les choses ont bien changé pour les deux artistes parisiens. Finis les performances décevantes et l'état d'esprit défaillant, ils sont en très grande forme pour cette nouvelle saison. Ils ont même supplanté Kylian Mbappé comme éléments décisifs de l'attaque du PSG. Ce fut le cas en Ligue 1 avec huit buts marqués par Neymar et sept passes décisives offertes par Lionel Messi depuis la reprise du championnat, soit le meilleur bilan de France pour les deux hommes. Leur influence est aussi visible en C1 avec des buts salvateurs mercredi à Haifa.

🔴🔵 Comment expliquer que Neymar et Messi ne fêtent pas les victoires avec les supporters ?



🗣💬 Luis Campos dans @Rothensenflamme : "Parce que le temps va faire fermer cette cicatrice !" #RMClive pic.twitter.com/rMMf8EMHAX — RMC Sport (@RMCsport) September 16, 2022

De quoi redorer leur image dans les travées du Parc et apaiser les tensions de la saison dernière. Un constat qui vaut pour les ultras, mais pas pour les deux joueurs. En effet, depuis le début de saison, ils n'ont jamais communié avec le public à domicile comme à l'extérieur. Ils ont conservé une certaine rancœur après le traitement subi il y a quelques mois, n'ayant pas oublié ni pardonné. Luis Campos reconnaît lui-même la complexité de cette relation. « Il y a une cicatrice », a reconnu le conseiller sportif du PSG dans Rothen s'enflamme sur RMC, précisant que les deux joueurs ont été touchés par « des choses émotionnelles ». Il faudra donc être patient pour retrouver une situation apaisée de ce côté-là mais, une chose est sûre, les performances des deux hommes sont la meilleure aide possible.