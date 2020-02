PSG : Neymar et Messi, Barcelone n'a plus le choix

Dans : PSG.

Depuis quelques semaines, le FC Barcelone traverse une passe très compliquée, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors. Et si le remède à tous ces problèmes-là se nommait Neymar ?

Le Barça est en crise. Deuxième de Liga à trois points du Real Madrid, le FCB a été piteusement éliminé de la Coupe du Roi jeudi contre l'Athletic Bilbao en quarts de finale (0-1). Un résultat négatif qui est venu s'ajouter aux problèmes extra-sportifs de la semaine, Messi ayant publiquement critiqué Eric Abidal pour sa sortie sur les joueurs blaugrana sous Valverde. Autant dire que rien ne va à l’heure actuelle au sein du club catalan. Mais alors que Setien ne peut pas vraiment se reposer sur Griezmann en l'absence de Suarez, Rivaldo estime que Neymar serait l’homme de la situation du côté du Camp Nou.

« Barcelone doit trouver un autre joueur qui fait la différence lorsque Messi n'est pas là ou que ce n'est pas son jour, comme cela s'est produit à San Mames. Le club devrait chercher un joueur pour l'accompagner et le remplacer si nécessaire. Et, à mon avis, Neymar est ce joueur. Le Barça devrait peut-être continuer à envisager de le signer l'été prochain. Le club n'est pas responsable du départ de Neymar il y a quelques années. Cela fait un moment qu’il est parti. Il est peut-être temps que les négociations reprennent pour permettre à Neymar de revenir au Barça et de passer les meilleures années de sa carrière au Camp Nou », a lancé, sur Betfair, l’ancienne star du Barça (1997-2002), qui sait que le Ney est dans le viseur du géant catalan depuis l’été dernier déjà. Reste à trouver un terrain d’entente avec le PSG à propos du joueur le plus cher de l'histoire depuis son transfert de 222 millions d'euros de Barcelone à Paris en 2017.