PSG : Neymar et Mbappé, vrai clash ou faux cinéma

Il y a une semaine, le Mundo Deportivo s’enflammait autour des vives tensions supposées entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG.

Jeudi dernier, le Mundo Deportivo faisait sa Une sur les tensions entre Neymar et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. A en croire le média catalan, l’international tricolore a bel et bien demandé le départ du Brésilien au moment de négocier sa prolongation de contrat, une attitude qui a fortement froissé Neymar mais également Lionel Messi, très proche du Brésilien depuis leur aventure en commun au FC Barcelone. Depuis la parution de cet article dans le Mundo Deportivo, les deux hommes se sont retrouvés à l’entraînement et la bonne humeur semblait au rendez-vous. Mais une vidéo de l’entraînement du PSG avant le départ du groupe parisien au Japon relance les rumeurs.

Neymar snobe Mbappé à l'entraînement

Neymar ignored Mbappe for Messi. Watch closely! pic.twitter.com/a8RLwIeEQO — Messiologist (@FC_Bar_celona) July 12, 2022

Sur la vidéo en question, les joueurs du Paris Saint-Germain réalisent un exercice en binôme et il se trouve qu’au moment où c’était à son tour, Kylian Mbappé s’est retrouvé en face de… Neymar. La logique aurait été que les deux hommes réalisent ce très bref exercice ensemble mais à la surprise générale, le Brésilien a totalement snobé le Français, obligeant un membre du staff de Christophe Galtier à réaliser l’exercice avec Kylian Mbappé. Le plus choquant pour la presse espagnole, qui a massivement relayé cette vidéo, c’est que quelques secondes plus tard, Lionel Messi s’est présenté en face de Neymar pour réaliser l’exercice, et l’international brésilien s’est exécuté sans broncher pour s’y soumettre avec le sextuple Ballon d’Or.

Galtier compte sur les deux stars du PSG

Une vidéo qui ne manque pas d’alimenter la polémique en Espagne, dont la presse est très friande de ce genre de polémique. Le média madrilène OK-Diario s’est par exemple emparé de la vidéo afin d’en faire un article pour prouver le malaise entre Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien, indésirable aux yeux de Luis Campos selon les informations parues dans la presse il y a quelques semaines, ne semble plus vraiment sur le départ. Et pour preuve, Christophe Galtier a affirmé lors de sa présentation à la presse qu’il était favorable à ce que Neymar reste au PSG. Et selon Le Parisien, l’ex-entraîneur de Lille et de l’OGC Nice souhaite installer l’ancien crack du FC Barcelone dans une position de meneur de jeu au sein de son 3-5-2, en soutien du duo composé de Lionel Messi… et de Kylian Mbappé. Avec qui -espérons-le pour le PSG- il n’y aura pas de tensions durant la saison.