PSG : Neymar et Mbappé réconciliés, Galtier a tremblé

Après les tensions face à Montpellier (5-2), Neymar et Kylian Mbappé ont tourné la page. Les deux attaquants du Paris Saint-Germain ont de nouveau affiché une belle complicité lors du festival à Lille (1-7) dimanche, pour le plus grand soulagement du coach Christophe Galtier.

Tous les regards étaient évidemment tournés vers Neymar et Kylian Mbappé. Après l’épisode du « penaltygate » contre Montpellier, suivi des « likes » du Brésilien sur Twitter, on pouvait s’interroger sur la relation entre les deux attaquants du Paris Saint-Germain. Résultat, les deux coéquipiers ont mis un terme à la polémique avec une complicité retrouvée à Lille. Leur envie de combiner ensemble a sauté aux yeux pendant cette démonstration collective. D’où le soulagement affiché par l’entraîneur Christophe Galtier après cette rencontre de la 3e journée de Ligue 1.

« L’animation évolue avec la présence de Kylian, a réagi le coach parisien en conférence de presse. Au départ, nous étions concentrés sur le Trophée des Champions (4-0 contre Nantes), pour lequel il était suspendu, puis il y a eu sa petite blessure (avant la victoire 0-5 à Clermont). Nous essayons de trouver le meilleur équilibre pour les trois de devant, donc Messi, Kylian et Ney. Ils ont déjà joué ensemble l’an dernier, mais dans une autre animation. Celle que nous utilisons me semble être la plus adaptée aux profils des uns et des autres. »

« Ce (dimanche) soir, ils ont joué les uns pour les autres, avec des images très marquantes sur le terrain, avec des efforts faits collectivement. Ces courses défensives et offensives étaient très importantes. Tout comme la complicité perçue entre eux. Chacun a fait sa part de travail, mais j’ai apprécié la manière dont ils se sont exprimés, avec, je le répète, l’envie de jouer les uns pour les autres », a insisté Christophe Galtier, inquiet à l’idée de voir une polémique gâcher l’excellent début de saison du Paris Saint-Germain.