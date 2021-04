PSG : Neymar et Mbappé privés d'Europe ?

Dans : PSG.

Tandis que l'UEFA prépare toujours une réforme de la Ligue des champions, L'Equipe affirme que les grands clubs européens veulent toujours une Supeligue, mais sans le PSG.

Finaliste de la dernière Ligue des champions, et en course pour le dernier carré de l’édition de la C1 2020-2021 après sa victoire contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain pourrait payer au prix fort la volonté de Nasser Al-Khelaifi d’être loyaliste avec l’UEFA. Ce samedi, L’Equipe explique en effet que le Paris Saint-Germain a été mis à l’écart d’un projet de championnat européen qui se prépare actuellement à l’initiative de la Juventus et du Real Madrid. Tandis que l’UEFA doit révéler le 19 avril prochain le nouveau format de la Ligue des champions à compter de la saison 2024-2025 afin justement d’éviter la création de cette Superligue, Florentino Perez et André Agnelli ont, eux, mis en places des groupes de travail afin de plancher sur ce championnat européen des clubs nettement plus rémunérateur et qui présente surtout l’avantage d’être un club fermé pas soumis aux aléas des résultats sportifs.

Et dans cette Superligue, si on trouve des clubs anglais (Manchester City et United, Liverpool), des formations italiennes (Juventus, Inter, AC Milan), espagnoles (FC Barcelone et Real Madrid), allemandes et des « invités » du genre Ajax Amsterdam ou FC Porto, nulle trace du Paris Saint-Germain et même de la Ligue 1. Cette mise à l’écart du PSG s’explique par le fait que Nasser Al-Khelaifi privilégie, lui, le projet d’une Ligue des champions plus musclée comme le veut le projet de l’UEFA. Le boss du Paris SG s’entend bien avec l’actuel président de l’instance européenne, Aleksander Ceferin, ce dernier étant lui persuadé que le football n’a rien à gagner à créer une Superligue fermée, même s'il accepte de réformer la C1. Bien évidemment, tout cela est lié à l’argent, ce championnat privé prévoyant de verser de 100ME à 300ME à ses participants, avec un avantage pour les plus gros clubs. De quoi supprimer tout suspense concernant l’avenir de Kylian Mbappé, Neymar et l’ensemble des footballeurs qui ne pourront forcément pas tourner le dos à cette compétition. Et sinon les supporters on demande leurs avis ? Et bien Non.