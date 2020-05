PSG : Neymar et Mbappé perdent 70ME à cause du Covid-19

Dans : PSG.

L'épidémie de coronavirus a un impact majeur sur la valeur des footballeurs, et en France Kylian Mbappé et Neymar sont forcément les plus touchés.

Tandis que le football français s’est mis volontairement à l’arrêt, et qu’à priori les autres championnats européens majeurs iront au bout, c’est toute l’économie mondiale, et donc celle du sport, qui va longtemps payer les frais de l’épidémie de coronavirus. Et les plus grands clubs n’y échapperont pas, même si forcément ils ne sont pas au bord du précipice comme peuvent l'être des formations aux finances déjà fragiles avant même ce cataclysme. Mais c’est une évidence, la valeur de la totalité des joueurs va prendre un sacré coup de plomb dans l’aile, les prix de folie de ces dernières saisons étant à oublier pour quelques années. Ce mercredi, le très sérieux cabinet d’audit KMPG, basé aux Pays-Bas mais dont la filiale française emploie tout de même 9.000 personne, a chiffré cette baisse drastique de la valeur des football.

Si l’on s’en tient au pourcentage pur, c’est Eden Hazad, l’international belge du Real Madrid, qui aurait perdu le plus de valeur, à savoir près de 27%. En France, Kylian Mbappé, dont la valeur était estimée à 225ME en février dernier avant la crise, est désormais situé dans une fourchette allant de 177 à 188ME. De même, Neymar, valorisé à 175ME est lui estimé entre 137 et 149ME sur le marché des transferts. Concernant les clubs, le PSG serait évidemment impacté, mais pas autant que le FC Barcelone, le Real Madrid et le Chelsea, trois clubs dont la valeur de l’effectif a perdu près de 28%. En l'espace de quelques semaines, le business du football a volé en éclats, reste à savoir si cela aura un effet durable sur ce sport ou si très vite les affaires vont reprendre comme au bon vieux temps.