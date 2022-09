PSG : Neymar et Mbappé, Messi en mode Casque Bleu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le 13 août dernier, le « penaltygate » entre Neymar et Kylian Mbappé a secoué le PSG après le match contre Montpellier.

Lors de ce match, Kylian Mbappé, désigné tireur de penalty par Christophe Galtier au Paris Saint-Germain, a raté un premier penalty. Plus tard dans le match, un second penalty a été attribué au club de la capitale et tandis que Kylian Mbappé pensait tenter sa chance une seconde fois dans l’exercice, Neymar s’est emparé du ballon… et a marqué. Mais avant le but du Brésilien, les deux hommes ont longuement discuté, pas vraiment avec bienveillance l’un envers l’autre. Le lendemain de l’incident, le ton est monté entre Neymar et Kylian Mbappé et Luis Campos ainsi que Christophe Galtier ont été contraints d’intervenir en convoquant les deux joueurs lors d’une réunion rappelant les deux stars à l’ordre. A en croire L’Equipe, un homme a été précieux dans la réconciliation de Neymar et de Kylian Mbappé en la personne de Lionel Messi.

Messi a mis de l'huile entre Neymar et Mbappé

L’international argentin, qui ne se mêle pas des penaltys cette saison au PSG, s’est rapproché de Neymar afin de calmer le jeu et de rapprocher les positions du Brésilien avec celles du Français. Très expérimenté, l’ancien capitaine du FC Barcelone est sans doute celui qui a le plus de recul parmi les trois stars du PSG. Il est conscient que le Paris Saint-Germain a tout à gagner ou tout à perdre, selon l’entente de ce trio magique. Bien que de retour à un excellent niveau sur le terrain, Lionel Messi conserve la même attitude réservée au sein du groupe parisien. En effet, il est très rare selon le quotidien national que l’Argentin élève la voix ou impose ses idées. Mais dans l’ombre, il s’avère précieux pour régler ce genre de conflit, d’autant plus que la relation entre Lionel Messi et Christophe Galtier est très fluide. L’ancien entraîneur de Nice a fait de l’Argentin un relai au sein du groupe, et La Pulga tient ce rôle à la perfection, sans trop en faire mais en mettant de l’huile dans les rouages quand cela est nécessaire.

Son avenir au PSG est toujours flou

Cela n’empêche pas Lionel Messi de se poser un certain nombre de questions au sujet de son avenir. En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, l’international argentin ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Il ne veut pas en discuter avec les dirigeants parisiens (ni avec d’autres clubs) avant la Coupe du monde, son énorme objectif de l’année 2022 avec l’Argentine. Échaudé par le départ d’Angel Di Maria, puis par celui de Leandro Paredes à quelques jours de la fin du mercato, Lionel Messi a perdu ses deux meilleurs amis du vestiaire parisien. Cela ne lui empêche pas (heureusement) d’être totalement impliqué dans le projet sportif du PSG avec l’ambition ultime de soulever la Ligue des Champions à la fin de la saison. Et quant à savoir s’il prolongera à Paris, ce que souhaitent Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, il est à priori trop tôt pour le savoir.