PSG : Neymar et Mbappé, il n'y a pas plus fort en Europe

Samedi après-midi, Kylian Mbappé a effectué son grand retour à la compétition face aux Girondins de Bordeaux.

Et il n’a fallu que deux minutes au champion du monde pour délivrer une passe décisive à Neymar et ainsi débloquer la situation. Assurément, le Paris Saint-Germain va pouvoir compter sur un duo de feu, qui sera attendu au tournant en Ligue des Champions. Sur l’antenne de Canal Plus, Laure Boulleau s’est totalement enflammée pour Neymar et Kylian Mbappé, indiquant que le duo qu’ils forment représente la doublette la plus forte de la planète football.

« Cela va faire du bien de les retrouver. Je pense vraiment que ça peut être le duo le plus fort de la planète football, ils sont complémentaires avec la vitesse de Kylian Mbappé et la justesse de Neymar. Quand on les voit ensemble, il n’y a pas de stars qui se détachent. Il faut les voir comme un duo de stars, c’est la solution » a confié l’ancienne joueuse professionnelle du Paris Saint-Germain dans des propos rapportés par FootRadio.com. Aux deux attaquants parisiens de confirmer cela sur le long terme et notamment au printemps prochain, lorsque les affiches à élimination directe se présenteront en Ligue des Champions.