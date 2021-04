PSG : Neymar et Mbappé en France, il crie au scandale

Dans : PSG.

Neymar et Kylian Mbappé ont assumé leur statut de star du PSG à l’occasion de la double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

Que ce soit à l’Allianz Arena il y a une semaine ou sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir, Neymar et Kylian Mbappé ont répondu présent. Très performants au match retour, le Brésilien et le champion du monde français ont fait très mal à la défense du Bayern Munich malgré un manque d’efficacité regrettable au Parc des Princes (0-1). Sur l’antenne de CBS Sport, le célèbre consultant britannique Jamie Carragher a évoqué le très haut niveau atteint par Neymar et Kylian Mbappé. Très élogieux envers les deux Parisiens, l’ex-taulier de Liverpool estime néanmoins que les deux stars du football mondial gâchent leur talent en évoluant dans un championnat aussi faible, selon lui, que la Ligue 1.

« Neymar ? Son héritage au club dépendra de la Ligue des champions. C'est pour ça qu'il est allé là-bas, pour faire quelque chose que le club n'a jamais fait auparavant et aussi pour gagner le Ballon d'Or. Il est également parti de Barcelone pour sortir de l'ombre de Messi, il sentait qu'il ne pourrait pas gagner le Ballon d'Or là-bas. Je n'aime pas le voir là-bas, au PSG. Je ne pense pas que des joueurs de qualité comme Neymar ou Mbappé devraient jouer pour Paris. Ils ne devraient pas jouer dans le championnat français, c'est un championnat médiocre, moyen. Ils ne devraient pas évoluer semaine après semaine en Ligue 1, ce n'est pas assez bon » a taclé l’ancien défenseur de Liverpool, très critique à l’égard du championnat de France et qui préférerait visiblement que Neymar et Kylian Mbappé évoluent en Espagne ou en Angleterre, des championnats plus compétitifs. Des critiques que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’apprécieront pas à l’heure où il tente de prolonger leurs deux stars.