PSG : Neymar et Mbappé c'est zéro à côté d'Ibrahimovic !

Malgré la victoire contre Lille (2-0) vendredi en Ligue 1, l’entraîneur Thomas Tuchel n’était pas totalement satisfait. En cause, le manque de maîtrise de son équipe.

Certes, le Paris Saint-Germain avait des circonstances atténuantes en cette fin de semaine. De nombreux internationaux revenaient à peine de sélection. Tandis que d’autres joueurs, disponibles, n’étaient pas à 100 %. C’était notamment le cas des attaquants Neymar et Kylian Mbappé. Il n’empêche que Thomas Tuchel n’a pas trop apprécié le contenu du succès face au LOSC. Il faut dire que les Parisiens n’ont pas entièrement maîtrisé la rencontre, laissant même les Lillois se procurer plusieurs occasions de revenir dans la partie. De quoi rendre Gilles Favard nostalgique, lui qui regrette l’époque où le club de la capitale écrasait tout sur son passage grâce à un certain Zlatan Ibrahimovic.

« On peut revenir un peu dans l’histoire du PSG quand ils avaient Ibra… Dans ce genre de match, ils en auraient mis quatre ou cinq. Quand Ibra décidait qu’il fallait fracasser, ils fracassaient, a rappelé le consultant sur la chaîne L’Equipe. Je ne sais pas si cette équipe a vraiment un leader. Là, ils peuvent en mettre quatre en première période et passer à autre chose. Thiago Silva ? Il n’y a pas que lui sur le terrain… Pas besoin d’être un très grand footballeur pour être un leader. En France on le sait bien avec Didier Deschamps. Au PSG ils n’ont pas ce type charismatique. » Un manque de leader ou de caractère à Paris, c’est l’éternel débat…