PSG : Neymar et Mbappé, c’est le grand amour à Paris

Dans : PSG.

Que ce soit sur le terrain ou en dehors, Kylian Mbappé et Neymar affichent une complicité évidente depuis plus de deux ans au Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale peut être heureux de compter sur deux véritables stars qui s’entendent aussi bien, et qui ne se mettent pas de bâtons dans les roues pour accomplir des objectifs individuels. Interrogé par Esporte Interativo au sujet de sa relation avec le n°10 du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a confirmé qu’il s’entendait à merveille avec Neymar, et qu’il entretenait une relation véritablement fusionnelle avec lui.

« On parle en anglais. Je parle mieux que lui, je tiens à le dire à tout le monde (rires). Il a progressé, il comprend maintenant un peu le français quand le coach parle ou certains joueurs parlent. On a réussi à développer ça. C’est beaucoup plus facile de parler maintenant tous les deux. Notre relation est fusionnelle. On est amis, on s’entend, on a les mêmes centres d’intérêt. On est deux jeunes joueurs, donc on s’entend très bien. On parle le même langage footballistique. Et on a d’autres activités en dehors du terrain. C’est top. Je m’entends bien aussi avec tous les coéquipiers » a confié Kylian Mbappé. Rien de bien étonnant quand on sait que l’attaquant français était l’un des premiers à avoir sollicité Neymar l’été dernier afin de lui demander de rester à Paris, lorsque le Brésilien était proche d’un retour au FC Barcelone…