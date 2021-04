PSG : Neymar et Mbappé après CR7, Dybala dit stop

Dans : PSG.

Ces derniers mois, les supporters du PSG ont beaucoup entendu parler d’un intérêt de leur club pour Paulo Dybala.

Il faut dire que Leonardo adore faire son marché en Série A, et que le profil de l’international argentin de la Juventus Turin plaît beaucoup au directeur sportif du PSG. Depuis de nombreuses semaines, Leonardo est attentif au dossier Paulo Dybala, prêt à dégainer une proposition à la Juventus Turin en cas de départ de Neymar ou de Kylian Mbappé. Au vu de la crise, les deux stars de Paris pourraient finalement rester. Mais à en croire les informations de Calcio Mercato, le PSG envisage tout de même de passer à l’offensive pour recruter Paulo Dybala, dont la venue pourrait compenser le potentiel départ de Mauro Icardi, voire celui de Moise Kean.

Il ne veut pas venir si Neymar et Mbappé restent

L’idée d’associer Dybala à Neymar et Mbappé a fait son chemin dans l’esprit de Leonardo. Et si Mauricio Pochettino préfèrerait recruter Harry Kane (Tottenham) ou Mohamed Salah (Liverpool), il n’est pas opposé à la venue d’un joueur du calibre de Paulo Dybala. Problème : l’attaquant turinois de 27 ans n’est pas chaud à l’idée de signer au PSG. En effet, le média transalpin affirme que Paulo Dybala, en fin de contrat à la Juventus Turin en juin 2022, ne souhaite pas signer à Paris si Neymar et Kylian Mbappé sont encore au club. Le natif de Laguna Larga s’inquiéterait de son temps de jeu et estimerait qu’il pourrait être un remplaçant et rien de plus à Paris dans un effectif composé de Neymar, Mbappé mais également Di Maria et peut-être Draxler, qui a reçu une offre de prolongation de la part de Leonardo au cours des derniers jours. Si Neymar ou Mbappé venait à partir, le dossier Dybala pourrait être relancé mais en l’état, la pépite de la Juventus Turin ne signera pas au PSG.