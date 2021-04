PSG : Icardi-Dybala, la Juventus veut faire la paix

Dans : PSG.

En désaccord sur le projet de Super Ligue ces derniers jours, le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin pourraient se rapprocher sur le marché des transferts. Car dans la presse italienne, on continue d’évoquer un possible échange entre les attaquants argentins Mauro Icardi et Paulo Dybala.

Sauveur face à l’AS Saint-Etienne (3-2) en Ligue 1, puis triple buteur contre Angers (5-0) mercredi en quarts de finale de la Coupe de France, Mauro Icardi a forcément gagné des points aux yeux de Mauricio Pochettino. Mais a priori, rien ne devrait changer dans l’esprit de l’entraîneur du Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin a peu de chances d’intégrer l’équipe type pour affronter Manchester City en Ligue des Champions. Ce que la presse transalpine a bien compris.

Un échange pour apaiser les tensions ?

C’est pourquoi nos confrères relancent la rumeur d’un départ, mais cette fois avec un nouvel argument. Dans la mesure où le PSG et la Juventus Turin sont en désaccord sur le projet de Super Ligue, le quotidien Tuttosport affirme que les deux clubs pourraient faire la paix sur le marché des transferts en concluant un échange entre Mauro Icardi et Paulo Dybala. On sait que la Vieille Dame a toujours un faible pour l’ancien buteur de l’Inter Milan. Et de l’autre côté, « la Joya » n’a jamais laissé le PSG insensible sachant que son profil compléterait bien ceux de Neymar et de Kylian Mbappé.

Cet échange évoqué depuis plusieurs mois serait donc toujours d’actualité, d’autant que les deux directeurs sportifs, à savoir Leonardo et Fabio Paratici, partagent de bonnes relations. Les deux hommes pourraient servir d’intermédiaires pour rapprocher leurs clubs respectifs. Ces mêmes formations qui, après l’épisode Kingsley Coman, parti libre du PSG vers la Juve en 2017 malgré la colère du président Nasser Al-Khelaïfi, avaient fini par s’entendre sur le transfert de Blaise Matuidi trois ans plus tard.