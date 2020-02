PSG : Neymar et le Qatar, c'est plus frais que Mbappé !

Dans : PSG.

Lié encore jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Neymar est toujours au coeur des rumeurs pour le prochain mercato. Mais le Brésilien ne négocie pas pour prolonger.

Du côté de Doha, l’Emir du Qatar a fait de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG sa priorité absolue, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ayant été missionnés pour réussir à obtenir un accord avec le champion du monde français. Mais si les négociations ont déjà commencé avec le clan Mbappé, comme cela a été expliqué la semaine passée, les choses semblent évoluer nettement plus lentement concernant Neymar. Alors qu’il y a un an, il se disait que Neymar Sr discutait avec l’Emir, avant que toutes les négociations soient stoppées, le Brésilien faisant ensuite le forcing au mercato pour repartir au FC Barcelone, les choses ne sont pas du tout similaires en février 2020.

Le Parisien indique en effet que Leonardo n’a strictement aucun contact avec le père de Neymar concernant la prolongation éventuelle de ce dernier au Paris Saint-Germain. Et surtout, la situation ne serait pas très claire entre Neymar et les dirigeants du PSG. Ces derniers sont encore perturbés par les événements du mercato 2019 et les attitudes parfois contrastées du joueur brésilien, la fête d’anniversaire de Neymar le 2 février n’ayant pas été vue d’un bon œil par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. « Pour envisager une prolongation de contrat, il faudrait un alignement des planètes entre les deux camps. Et l'on en est encore loin », explique le quotidien francilien, qui précise que les résultats du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des champions seront probablement décisifs, que ce soit pour Neymar ou pour la direction du PSG. Si le Paris SG échoue rapidement en C1, la prolongation de l'attaquant brésilien risque de passer définitivement à la trappe.