PSG : Neymar et Di Maria face à l'OM, Pierre Ménès prévient tout le monde

Dans : PSG.

Le PSG enregistre les retours de Neymar et Di Maria contre l’OM. Un facteur important qui n’a pourtant pas l’air d’emballer Pierre Ménès.

Match de gala ce soir à Paris ! Le PSG, champion de France en titre, reçoit l’OM, son ennemi et dauphin sur la dernière saison. Un face-à-face des grands soirs qui aura lieu dans un cadre particulier, puisqu’en raison de la pandémie de coronavirus, seulement 5 000 personnes seront présentes au Parc des Princes. Le Covid-19 aura un impact supplémentaire sur ce match puisque plusieurs stars parisiennes, touchées par la maladie, ne seront pas sur la pelouse (Mbappé, Icardi, Marquinhos). Positifs eux-aussi au début du mois mais désormais disponibles, Neymar et Angel Di Maria seront dans le groupe composé par Thomas Tuchel.

Leur manque de rythme risque cependant de se faire ressentir. Pierre Ménès craint que leur présence n’influe pas sur la performance du PSG ce soir. « C’était compliqué pour Paris (à Lens, défaite 1-0) et cela risque de l’être encore ce soir pour PSG-OM car, même si Neymar et Di Maria sont disponibles, après quinze jours sans jouer ils risquent d’être très justes au niveau physique », a-t-il lancé sur le site de Canal +. Le journaliste phare du Canal Football Club est pessimiste. Thomas Tuchel devra une nouvelle fois faire avec un groupe diminué en raison des nombreux départs estivaux et cas de coronavirus. L’OM a lui une occasion en or de briser sa série noire de dix ans sans victoire au Parc des Princes.