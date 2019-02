PSG : Neymar et Cavani, 15 minutes et un bisou qui changent tout

Dans : PSG, Ligue 1.

Quelques semaines seulement après sa signature au Paris Saint-Germain, Neymar avait provoqué un premier coup de chaud en interne lors du fameux penaltygate contre l'Olympique Lyonnais à l'automne 2017, le Brésilien tentant de retirer des mains d'Edinson Cavani le ballon pour tirer un penalty accordé au PSG. El Matador avait finalement tiré...et raté, ce qui avait forcément fait du bruit. Suite à cette séquence télévisée et commentée, les deux attaquants avaient reconnu qu'il y avait un petit souci. Mais tout cela est à conjuguer au passé, et lundi soir ceux qui ont eu la chance d'être invités à l'anniversaire de Neymar au Pavillon Gabriel ont été les témoins d'une scène plutôt touchante entre les deux stars du Paris Saint-Germain.

Et c'est Le Parisien qui raconte la suite. « Le Brésilien et l’Uruguayen ont affiché leur complicité pendant un bon quart d’heure au milieu de la soirée. Il est à cet instant environ 1 h 30 du matin. Après une discussion à trois avec le surfeur brésilien Gabriel Medina, Ney et Edi se retrouvent alors en tête à tête. La discussion est visiblement sérieuse mais très détendue, avec sourires, gestes amicaux et accolades à l’appui. Elle se conclut par un bisou de Neymar déposé sur la tête du Matador », écrit le quotidien francilien. De quoi évidemment envoyer un signal positif, et mettre un terme à toutes les rumeurs qui évoquent régulièrement un Edinson Cavani isolé au sein du vestiaire parisien.