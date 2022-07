PSG : Neymar et Arsenal, un divorce avant le mariage

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après Chelsea en début de mercato, c'est à Arsenal que le nom de Neymar a été très b brièvement murmuré ces derniers jours. Mais, le Brésilien n'est pas intéressé par ce transfert. Pour Ray Parlour, cela tombe bien car ce recrutement n'est pas intéressant.

Neymar connaît un début d'été aussi mouvementé que certaines de ses plus belles soirées. La position du Brésilien au sein du PSG n'est pas toujours très claire malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2027. Un départ n'est pas exclu d'autant que certains clubs européens envisagent cette possibilité. C'est notamment le cas en Angleterre avec Chelsea au début de l'été. A mesure que le mercato avance, Thomas Tuchel commence à envisager un tel recrutement pour renforcer son attaque, même si ce n'était pas son premier choix au départ. De son côté, le PSG sera ouvert à toute possibilité si jamais cela se traduit par un transfert et donc un départ de son numéro 10. Et ce même si Neymar démontre en ce début de saison, son sérieux, son envie de bien faire et son niveau très honorable déjà retrouvé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Après Chelsea et Manchester City, récemment, c'est au tour d'Arsenal d'avoir été lié à Neymar par la presse anglo-saxone. Timidement, tant le fait que le club londonien ne soit pas qualifé pour la Ligue des Champions risque d'être rédhibitoire. Mais la formation de Mikel Arteta a montré un beau visage cet été, notamment au mercato. Les Gunners sont déjà très actifs sur le marché, ayant récemment mis la main sur les Citizens Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko.

Neymar et Arsenal, ça sera non des deux côtés

Mais, les rumeurs concernant une arrivée de Neymar chez les Gunners ne semblent pas vouées à être confirmées dans un futur proche. En effet, le joueur du PSG n'est pas intéressé par ce plan de carrière et son salaire de près de 40 millions d'euros annuels est bien trop important pour les finances d'Arsenal. Le club londonien a déjà fait des folies, mais semble reparti dans un cercle où le collectif prime et la jeunesse pousse, deux éléments qui ne font pas penser à Neymar immédiatement. De toute manière, le numéro 10 parisien ne représente pas une bonne affaire sportive pour les Gunners à en croire l'ancien milieu du club Ray Parlour. Il gênerait un autre brésilien, Gabriel Jesus.

Neymar scores his first goal of pre-season 🕺 pic.twitter.com/vlN1ZK8r7z — GOAL (@goal) July 25, 2022

« Non, je ne pense pas que je l'aurais pris à Arsenal. Je pense qu'il pourrait déranger les gens. Ils ont maintenant un joueur qui va être l'homme principal d'Arsenal, Gabriel Jesus, et si Neymar entrait alors il ne serait plus la star d'Arsenal », a t-il indiqué sur l'antenne de la radio TalkSport. Décidément, Neymar peine toujours plus à faire l'unanimité en Europe et ses récents problèmes en ont fait un joueur plus gênant que talentueux aux yeux des recruteurs. A l'image de Cristiano Ronaldo, qui a encore un an de contrat à Manchester United mais cherche désespérément un point de chute pour le moment, Neymar ne fait pas forcément rêver les grands clubs européens. Une déception que le PSG va devoir digérer, tant l'idée de voir le Brésilien continuer l'aventure à Paris prend de l'ampleur chaque jour. Christophe Galtier et les supporters parisiens ne s'en plaindront pas, eux qui estiment que l'ancien du FC Barcelone a parfaitement les capacités de porter le champion de France cette saison.