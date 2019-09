PSG : Neymar est vilain, mais il est plus fort que Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a réussi l’exploit de conserver deux des plus grandes stars du football mondial dans son effectif avec Neymar et Kylian Mbappé. Associés, le Brésilien et le Français peuvent assurément faire des dégâts et permettre au PSG de rêver plus grand. Mais chez les supporters et les observateurs, on aime les comparer et se demander qui est le meilleur. Cela fait en réalité peu de doutes pour l’ancien sélectionneur de l’Espagne, le très expérimenté Vicente Del Bosque qui s’est exprimé à ce sujet sur l’antenne de la radio catalane Cadena SER.

« Entre Neymar et Mbappé, aujourd’hui, je préfère Neymar. Il faut beaucoup de bêtises et ce n’est en rien un exemple, mais c’est un joueur vraiment très fort. Mbappé a les qualités pour devenir le successeur de Cristiano Ronaldo et Leo Messi mais il lui manque à s’affiner encore un peu. Il lui arrive la même chose qu’à Vinicius mais avec de l’avance » a comparé l’ancien sélectionneur espagnole, pour qui Kylian Mbappé représente l’avenir du football mondial, mais possède un temps de retard sur Neymar à l’heure actuelle. Cela n’empêche pas que dans le cœur des fans du PSG, il n’y a pas photo en faveur du Français…