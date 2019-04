PSG : Neymar est une victime de la dictature de l'UEFA

Dans : PSG, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Malgré son grand retour face à Monaco dimanche dernier, Neymar ne reçoit pas que de bonnes nouvelles en cette fin de saison du côté du Paris Saint-Germain.

Depuis le 22 mars dernier, la star brésilienne était sous le coup d’une procédure disciplinaire. Jugé par la commission de discipline de l’UEFA, pour avoir insulté l’arbitrage de Damir Skomina lors de la remontada de Manchester United au Parc en Ligue des Champions, le Ney a finalement écopé de trois matchs de suspension. Une lourde sanction pour une simple colère d’après-match que Frank Leboeuf ne valide pas du tout.

« C’est absolument scandaleux, je trouve ça scandaleux. On a le droit à un moment de s’exprimer. Il a dit que c’était un scandale, il a le droit. Ce n’est pas insultant. On est dans une forme démocratique quand on joue au football, pas une forme dictatoriale. On a le droit de trouver que quelqu’un n’est pas bon et de le dire publiquement, sans l’insulter », détaille, sur les ondes de RMC, le consultant, qui estime donc que le PSG a bien fait de faire appel de cette décision de l’UEFA.