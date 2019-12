PSG : Neymar est une énorme pleureuse, il craque !

Dans : PSG.

Buteur à La Mosson samedi après-midi (3-1) sur coup-franc, Neymar est vivement critiqué pour son attitude par les Montpelliérains après cette rencontre.

« Je l’ai trouvé un peu nerveux, un peu hautain avec tout le monde. C’est dommage. Je lui ai dit à la fin 't’es un grand joueur mais il faut respecter les gens’. C’est ça le plus important quand t’es quelqu’un de bien et que tout le monde t’idolâtre. Dégager du respect, dégager une bonne éducation, c’est important » déclarait notamment Andy Delort après la rencontre, lui qui s’est quelque peu fritté avec Neymar dans les couloirs de La Mosson. Ce dimanche dans Téléfoot, c’est l’entraîneur du MHSC Michel Der Zakarian qui a remis une pièce dans la machine.

Et le coach de Montpellier n’y a pas été de main morte en qualifiant de pleureuse la star brésilienne du Paris Saint-Germain. « On a été joueur. Quand il y a quelqu’un qui chambre, qui allume… En plus, il a un jeu qui provoque toujours l’adversaire à travers ses dribbles. Quand il prend un petit tampon, il est toujours en train de pleurer » a déploré l’ancien entraîneur du FC Nantes, furax devant une telle attitude de la part de Neymar, lequel est décidemment loin de faire l’unanimité en France depuis son arrivée en provenance de Barcelone, en dépit de son immense talent et de ses gestes géniaux sur le terrain.