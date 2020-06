PSG : Neymar est un gouffre financier, l'Emir dit stop !

Dans : PSG.

Dans les mois à venir, le PSG sera dans l’obligation de se positionner concrètement au sujet de l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé.

Et pour cause, les deux joueurs seront en fin de contrat en 2022. Cela signifie que le Paris SG devra prolonger ou vendre ses deux stars avant l’été prochain, sous peine de les voir filer pour zéro euro un an plus tard. Un scénario pas du tout envisageable pour Nasser Al-Khelaïfi, qui espère bien tirer de l’argent de ses stars planétaires. En ce qui concerne Kylian Mbappé, il est évident que le PSG tentera de lui faire signer une prolongation de contrat avec une augmentation salariale à clé. En revanche, la situation de Neymar est plus floue. Et pour Jérôme Alonzo, il est clair que le Paris Saint-Germain n’a pas grand intérêt à prolonger le bail du Brésilien.

« Quand on prolonge un joueur sur l’avenir, c’est un investissement et c’est un coup d’échec. Je comprendrais que le PSG prolonge Kylian Mbappé, mais je comprendrais beaucoup moins que les dirigeants prolongent Neymar. C’est compliqué de faire les deux financièrement donc selon moi il faut en choisir un seul et s’il ne faut en prolonger qu’un, bien sûr qu’il faut choisir Mbappé. Economiquement, cela a un sens de prolonger Kylian Mbappé. En revanche, ce n’a aucun sens de prolonger Neymar aujourd’hui » a lancé l’ex-gardien de but du Paris SG sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe. Avec son salaire colossal, ses envies d’ailleurs régulières et sa fragilité physique, il est clair que Neymar ne représente pas une priorité pour le Paris Saint-Germain, qui ne retiendra certainement pas sa star en cas d’offre satisfaisante durant le mercato estival de 2021.