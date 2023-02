PSG : Neymar est mort, mais lui refuse de l'enterrer

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Si le PSG semble dépendant de Kylian Mbappé, on l'a vu contre l'OM, Neymar reste un joueur essentiel du dispositif de Christophe Galtier. Autant dire que son absence pour le match retour face au Bayern en Ligue des Champions serait un énorme coup dur pour Paris, selon Pascal Dupraz.

Souvent critiqué par les supporters et les suiveurs du club de la capitale française pour ses frasques extra-sportives, Neymar fait toujours partie des meilleurs joueurs du monde. Auteur de 18 buts et de 17 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec le PSG, l'international brésilien est l’un des principaux détonateurs de Paris avec Mbappé. Enfin, pas en ce moment, vu que l’ancien crack du Barça est actuellement à l’infirmerie pour soigner une entorse à la cheville, subie face au LOSC le 19 février dernier. Une blessure qui va l’éloigner des terrains durant quelques jours encore, jusqu’à être forfait pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich ? Personne ne peut le savoir, mais la présence du Brésilien contre Munich serait quand même un vrai plus pour le PSG. C’est en tout cas l’avis de Pascal Dupraz, pour qui Neymar pourrait être le héros de Paris en C1.

« Neymar est indispensable au PSG »

ALLEZ PSG … Tous ensemble ❤️💙 pic.twitter.com/nQxWCL24BR — Neymar Jr (@neymarjr) February 15, 2023

« Je pense que Neymar dans une quinzaine de jours, il va remettre le clocher au milieu du village. Parce que chaque fois qu’il est en forme, il est indispensable au foot mondial, à l’équipe du Brésil et par conséquent, au PSG. Il faut se défaire de ses frasques, on parle bien de Neymar quand il est sur le terrain. Neymar, il est efficace, c’est le meilleur pourvoyeur de ballons pour Mbappé, mieux que Messi. Neymar, il a aussi cette qualité-là, il est amoureux du football quoi qu’on en dise même s’il a une approche différente, une approche un peu saugrenue, un peu dilettante du football, mais il est capable, des trois fantastiques ou des trois stars du Paris Saint-Germain, d’être celui qui est le plus vite dans le contre-effort, celui qui a le plus de propension à défendre. Neymar est indispensable au PSG et j’attends qu’il soit prêt contre le Bayern parce que je suis certain que le Paris Saint-Germain avec Neymar fera plus peur au Bayern que sans », a expliqué, sur RMC, l’ancien entraîneur de Toulouse, qui sait que Neymar peut faire gagner un grand match au PSG avec ses dribbles, ses passes, mais aussi ses efforts défensifs. Sur ce que l'on a vu dimanche soir au Vélodrome, pas certain que cette analyse soit d'une pertinence absolue.