PSG : Neymar est menacé, il doit fuir la France

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Victime de deux grosses blessures au pied depuis sa signature au Paris Saint-Germain, Neymar souhaite quitter la France afin de rejoindre le FC Barcelone. Des négociations sont en cours mais pour l’heure, aucun terrain d’entente n’a été trouvé entre Leonardo et les dirigeants blaugranas. Pourtant dans l’intérêt du joueur, il serait préférable de rapidement se mettre d’accord selon Dominique Sévérac. Car pour le journaliste du Parisien, il est urgent que l’international auriverde quitte la Ligue 1. Un championnat peu adapté à sa condition physique actuelle et à la fragilité de son pied selon lui.

« Si ce n’est le désormais fameux cinquième métatarsien, la constitution de son pied laisse supposer, selon eux, d’autres pépins à venir (…) La Ligue 1 n’aide pas : c’est un championnat plus physique qu’ailleurs, avec beaucoup de contacts et une pléiade d’équipes, hormis le podium, qui mettent un gros impact pour compenser, parfois, des qualités techniques faisant défaut. Même s’il n’y a aucune consigne des entraîneurs, le réflexe des joueurs pendant le match est d’aller chercher le pied de Neymar pour lui faire peur et changer ses orientations de jeu sous la contrainte. En Liga espagnole, la compétition est jugée moins athlétique, plus technique, avec davantage de jeu et des stars moins souvent blessées lors de contacts » a expliqué le journaliste, qui conseille vivement à Neymar de quitter la L1 au plus vite. Reste maintenant au PSG de valider tout cela avec un accord pour qu’il rejoigne Barcelone… ou Madrid.