PSG : Neymar est magique, un bel hommage venu de l’ASSE

Reconnu dans le monde entier comme l’un des meilleurs joueurs en activité, Neymar peine toutefois à faire l’unanimité en France.

Et pour cause, l’aventure de Neymar au PSG a été gâchée par de nombreux faits extra-sportifs, et par plusieurs blessures dans les moments cruciaux de la saison. Surtout, c’est l’attitude parfois provocatrice du Brésilien qui a agacé un bon nombre de joueurs et de supporters de Ligue 1. Que le meneur de jeu du Paris Saint-Germain se rassure, il a toutefois encore des admirateurs au sein du championnat de France. Dans une interview accordée à But Football Club, Miguel Trauco a notamment rendu un bel hommage à Neymar, indiquant qu’il s’agissait du joueur le plus fort contre lequel il a joué. Et le Péruvien sait de quoi il parle pour avoir affronté Neymar avec l’ASSE mais également avec la sélection péruvienne face au Brésil.

« Le meilleur joueur contre qui j’ai joué ? Neymar. On s’est affrontés plusieurs fois ces derniers temps. Pour l’instant, je ne l’ai battu qu’une fois, en novembre, aux Etats-Unis, lors d’un match amical. C’est un super joueur. Le meilleur joueur du monde actuellement ? Neymar » a indiqué le défenseur de Saint-Etienne, dithyrambique au sujet de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Par ailleurs, Miguel Trauco s’est également exprimé au sujet du joueur le plus fort avec lequel il a eu l’occasion de jouer. Sans surprise, il ne s’agit pas d’un joueur côtoyé dans le Forez… « Paolo Guerrero. C’est une icône au Pérou. Il joue encore, à 36 ans, à l’Inter Porto Alegre. Et il marque encore des buts. C’est un crack ! » a indiqué celui qui s’est, au fur et à mesure de la saison, imposé comme un joueur important de Claude Puel.